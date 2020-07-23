В Калмыкии начались поиски унесенной течением реки девочки

В Калмыкии спасатели ведут поиски ребенка, унесенного течением на Волге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МЧС 23 июля.

«По установленной информации, на мелководье купались отец с двумя несовершеннолетними дочерьми», — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 17:45 мск.

Уточняется, что две несовершеннолетние купались в Волге в районе поселка Цаган Аман Юстинского района Калмыкии. Течение подхватило девочек, одну дочь отец сумел спасти, вторую девочку унесло течением.

На месте происшествия работают сотрудники ГИМС и полиция.

Ранее, 27 июня, во время купания на надувном матрасе двух человек — отца и сына— унесло в море у поселка Сукко под Анапой. Позднее, спустя несколько часов, их спасли в 25 км от берега.