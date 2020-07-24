Боеприпас обнаружили во время строительных работ в Тамбовской области

Строители нашли боеприпас во время земельных работ в Котовске Тамбовской области. Снаряд проверили кинологи.

Работы проводились рядом с новой экотехношколой. Недалеко от одного из строящихся корпусов во время снятия грунта рабочие заметили предмет, похожий на снаряд. На место были вызваны экстренные службы и представители городской администрации. Зону обнаружения боеприпаса оцепили, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Находку проверили кинологи, служебная собака определила предмет как боеприпас. Окончательные выводы по поводу находки будут сделаны после прибытия на место взрывотехников.

Днем ранее сообщалось об обнаружении противопехотной мины в центре Калининграда. Снаряд находился недалеко от здания драматического театра.