Противопехотную мину обнаружили в центре Калининграда
В Калининграде рядом со зданием Областного драматического театра обнаружили противопехотную мину. Опасную территорию оцепили.
По данным регионального оперативного штаба, на место были вызваны кинологи с собаками. Мину удалось обезвредить. Об этом пишет «Калининград.Ru».
В результате инцидента никто не пострадал. По факту обнаружения мины проводится проверка.
Ранее сообщалось, что склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны был обезврежен в Брянске. Снаряды были найдены местными жителями в лесополосе в Володарском районе.