Противопехотную мину обнаружили в центре Калининграда

В Калининграде рядом со зданием Областного драматического театра обнаружили противопехотную мину. Опасную территорию оцепили.

По данным регионального оперативного штаба, на место были вызваны кинологи с собаками. Мину удалось обезвредить. Об этом пишет «Калининград.Ru».

В результате инцидента никто не пострадал. По факту обнаружения мины проводится проверка.

Ранее сообщалось, что склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны был обезврежен в Брянске. Снаряды были найдены местными жителями в лесополосе в Володарском районе.