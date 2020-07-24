Дополнительный поезд запустят из Саратова к Черному морю

Из Саратова на Имеретинский курорт с 1 по 30 августа запустят еще один поезд. Как объяснили руководители Приволжской железной дороги, это связано с увеличением спроса пассажиров на перевозки в направлении побережья Черного моря.

Поезд будет отправляться из Саратова в 23:06 и 1 и 3 августа, а потом с 6 по 28 августа по четным числам. Из Имеретинского курорта — в 20:01 3 и 5 августа и с 8 по 30 августа по четным числам. Время в пути на курорт составит 34 часа 38 минут, а с курорта — 32 часа 49 минут.

Маршрут пролегает через станции Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер. Также поезд, в отличие от прошлых лет, будет останавливаться в Волгодонске.

В ПривЖД заверили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры безопасности при путешествиях во время пандемии, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее в РЖД отмечали, что спрос на билеты в поездах дальнего следования в июне вырос в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. В компании связывают это со снятием ограничений, которые были введены в российских регионах по причине распространения коронавирусной инфекции, а также с началом внутреннего туристического сезона.