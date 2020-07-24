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В Китае представили новый внедорожник Wey Tank 300

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Фото: Great Wall
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Премиальный бренд Wey, входящий в структуру автомобильной компании Great Wall, представил новый рамный внедорожник Tank 300. Презентация прошла в Китае. Об этом 24 июля сообщает «Авторевю».

Модель построена на базе автомобиля Haval H9. Длина Wey Tank 300 составляет 4500 мм. Главные особенности машины — некрашеные бамперы, широкие арки колес, зеркала на ножках и распашная дверь багажника с закрепленной на ней запаской.

Автомобиль оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Серийное производство рамного внедорожника Wey Tank 300 начнется в конце 2020 года.

30 июня сообщалось, что китайская компания Haval представила в России обновленные комплектации кроссоверов F7 и F7x 2020 модельного года.

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