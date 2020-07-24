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Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика США над Черным морем
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Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon («Посейдон») над Черным морем. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря. После разворота «Посейдона» от госграницы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушение границ допущено не было.

В НЦУО подчеркнули, что полет российского истребителя проходил «строго в соответствии с международными правилами».

Это уже второй подобный инцидент за два дня. Так, накануне Су-27 также вылетел на перехват американского самолета-разведчика над нейтральными водами Черного моря.

До этого, 22 июля, силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А Poseidon и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ. Все иностранные воздушные суда были сопровождены российскими военными самолетами.

В тот же день сообщалось, что Черноморский флот России отслеживает действия кораблей и авиации НАТО, принимающих участие в учениях Sea Breeze – 2020 на северо-западе Черного моря. Учения стартовали 20 июля. В них задействованы военные корабли ВМС Украины и стран НАТО, в том числе эсминец ВМС США Porter и противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США.

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