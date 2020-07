Путин ответил на просьбу ветерана о батутном центре в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин указал властям Санкт-Петербурга на необходимость создания батутного центра для подготовки спортсменов.

«Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга предусмотреть создание спортивного зала для занятий на батуте в целях подготовки спортсменов, занимающихся в государственном бюджетном учреждении спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин назначил ответственным за исполнение поручения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Доклад он должен представить до 1 октября 2020 года.

26 июня на встрече президента в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе» к Путину обратился ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов с просьбой оснастить батутный зал. Он попросил помощи для своих подопечных — чемпионок России Сони Тихоновой, Лиды и Марии Яковлевых, Ани Шпыневой. Глава государства пообещал 90-летнему тренеру, что батут будет.

Также президент поручил Росмолодежи, МИД России, Минфину и Ассоциации волонтерских центров представить предложения по учреждению международной премии We are together («Мы вместе»), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, предусмотрев выделение из федерального бюджета необходимых бюджетных ассигнований.

МЧС дано поручение до 1 ноября 2020 года организовать работу по привлечению волонтеров региональных штабов «#МыВместе», имеющих необходимую подготовку, к ликвидации последствий и распределению гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций, а также рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС России практических занятий для таких волонтеров.

11 июня президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период борьбы с распространением коронавируса.

Акция #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан, а также медицинских работников во время пандемии коронавируса.