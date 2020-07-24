Fiat выпустит конкурента Hyundai Creta
Итальянская компания Fiat планирует выпустить новый компактный кроссовер. Об этом 24 июля пишет Motor.
Отмечается, что модель составит конкуренцию на рынке популярному «паркетнику» Hyundai Creta. Автомобиль дебютирует в 2021 году.
В основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo. Кроссовер получит литровый турбированный мотор мощностью 130 л.с. и механическую коробку передач.
Кроме того, Fiat планирует в 2022 году выпустить еще один кроссовер, который получит купеобразный кузов и дизайн в стиле концепта Fiat Fastback 2018 года.
27 марта сообщалось, что французский автомобильный концерн PSA Group опроверг информацию, появившеюся в западных СМИ об отмене сделки по слиянию с Fiat Chrysler.