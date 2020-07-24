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Fiat выпустит конкурента Hyundai Creta

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert/dpa
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Итальянская компания Fiat планирует выпустить новый компактный кроссовер. Об этом 24 июля пишет Motor.

Отмечается, что модель составит конкуренцию на рынке популярному «паркетнику» Hyundai Creta. Автомобиль дебютирует в 2021 году.

В основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo. Кроссовер получит литровый турбированный мотор мощностью 130 л.с. и механическую коробку передач.

Кроме того, Fiat планирует в 2022 году выпустить еще один кроссовер, который получит купеобразный кузов и дизайн в стиле концепта Fiat Fastback 2018 года.

27 марта сообщалось, что французский автомобильный концерн PSA Group опроверг информацию, появившеюся в западных СМИ об отмене сделки по слиянию с Fiat Chrysler.

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