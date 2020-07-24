Пищеблоки отремонтируют в школах Амурской области

В школах Амурской области стартовал ремонт пищеблоков. В августе их оснастят новым современным оборудованием, сообщает правительство региона.

Новое оснащение получат школы Архаринского, Белогорского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Октябрьского, Ромненского, Серышевского, Тамбовского и Шимановского районов. В образовательных учреждениях установят индукционные плиты, холодильное оборудование. Также сюда закупят миксеры, овощерезки, электрические сковороды и многое другое, пишет Амурская Служба Новостей.

Поставка ожидается до 20 августа. На эти цели из регионального бюджета выделили 30 млн рублей.

Перед установкой современного оборудования в помещениях проведут ремонт. Рабочие заменят электропроводку, систему вентиляции и установят новые шкафы, столы и стулья.

По словам губернатора региона Василия Орлова, главной задачей является не просто обновление старого оборудования, а замена его на современное энергосберегающее. Это упростит приготовление пищи и позволит сохранить полезные свойства продуктов.