Путин рассказал Трампу о «неплохой ситуации» с коронавирусом в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о ситуации с коронавирусом в Москве. По словам главы государства, дела обстоят «очень неплохо». Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Москве (...) всё очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент Российской Федерации в ходе вчерашнего телефонного разговора», — сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, по словам Пескова, в ходе разговора речь шла о вопросах стабильности и контроле вооружений. «Мы сделали достаточно обширное сообщение по результатам этого разговора, больше мне добавить нечего», — сказал он.

Разговор президентов России и США состоялся накануне. Политики подтвердили актуальность двусторонних консультаций по вопросам контроля над вооружениями, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Кроме того, во время разговора было отмечено большое значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

При этом после разговора с Путиным Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что Россия и в особенности Москва «переживают трудные времена» из-за пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по последним данным, выявлено 800 849 случаев коронавируса, вылечились 588 774 человек, общее число летальных исходов достигло 13 046. В США, по информации статистического бюро Worldometer, зарегистрировано 4 170 328 заболевших COVID-19. Умерло 147 341 пациентов, вылечилось — 1 980 432.