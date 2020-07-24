Начиная с 2014 года, представители украинской власти открыли новое направление в туристическом бизнесе для VIP-клиентов — поездки в Донбасс. За это время десятки президентов, премьер-министров, депутатов и сенаторов из различных стран Европейского Союза и американского континента побывали в зоне боевых действий, но только с одной — украинской стороны.

Уже давно стало очевидно, что наши западные партнеры предпочитают рассматривать конфликт в Донбассе, находясь в реальности, которую сконструировала Украина. В то же время, реальная обстановка в Донецке и Луганске уже традиционно не представляет особого интереса для коллег из просвещенной заграницы.

Для украинских властей эти поездки стали неотъемлемым атрибутом церемонии, в финале которой им не стыдно попросить очередной транш. Складывается впечатление, что Киев целенаправленно ничего не делает на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, чтобы не портить впечатление заморским гостям.

Очередная турпоездка в Донбасс была организована украинским президентом для своей коллеги из Швейцарии Симонетты Соммаруги.

Контекст очередного визита был достаточно традиционным. Это переговоры о новом саммите глав государств «нормандской четверки» и продолжающиеся дискуссии в Трехсторонней контактной группе относительно безопасности, регулирования политической сферы и обмена удерживаемыми лицами.

Незадолго до этого украинский парламент принял постановление о проведении местных выборов на Украине, в котором в очередной раз грубо нарушил «минские соглашения», самовольно изменив алгоритм по выборам в Донбассе.

В то же время ключевой новостью, сопровождавшей визит глав государств в Донбасс, стала договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы относительно мер по усилению и контролю режима прекращения огня. В частности, стороны конфликта договорились, что с 27 июля руководство ВСУ и военных подразделений ДНР и ЛНР введут в действие приказы, запрещающие наступательные и разведывательно-диверсионные действия, применение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также стороны решили создать координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Но Украина совершенно традиционно для себя тут же попыталась отыграть ситуацию, видимо, чтобы случайно не продвинуться сильно далеко в урегулировании конфликта.

Во-первых, министр обороны страны Андрей Таран сообщил, что перемирие будет прекращено в случае первого же обстрела. Тут надо уточнить, что за время конфликта было достаточно большое количество примеров, когда украинская сторона устраивала провокации с обстрелами, впоследствии обвиняя представителей ЛДНР. Очень вероятно, что перемирие, как и предшествующие ему, не продлится долго.

Во-вторых, Владимир Зеленский внезапно решил внести предложение — подписать вышеуказанное соглашение всеми участниками «нормандского формата». Предложение понятное, но достаточно странное. Понятное, потому что украинский президент очень боится подозрения в том, что Киев наконец заключил прямое соглашение с представителями ЛДНР (хотя так оно и есть). Но это единственный возможный механизм прекращения огня. А вот странным это предложение видится с точки зрения того, что до 27 июля (именно тогда должно начаться перемирие) совершенно нереалистично проведение саммита глав-государств «нормандского формата».

Посмотрим, как будут развиваться события, но существует сдержанный оптимизм относительно динамики урегулирования конфликта. В частности, следует отметить ряд тенденций, которые наметились за последние несколько месяцев в деятельности Трехсторонней контактной группы. Как бы это ни было удивительно, но по многим трекам наблюдается прогресс. Конечно, это не глобальный прорыв, благодаря которому можно было бы говорить об окончании конфликта, но сделанные шаги призваны хотя бы минимально облегчить жизнь обычных граждан. Речь идет о вышеупомянутых договоренностях по безопасности, обсуждении параметров закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесении поправок в Конституцию страны и подготовке к открытию контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье, о чем уже много лет мечтают десятки тысяч жителей ЛНР.

Исходя из этого, можно надеяться, что хотя бы частично будут выполнены договоренности, достигнутые на «Парижском саммите» в декабре прошлого года. А это в рамках конфликта в Донбассе уже большое событие.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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