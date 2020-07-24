Жительница Волгограда перевела мошенникам более 1 млн рублей

Жительница Тракторозаводского района Волгограда поверила телефонному мошеннику и лишилась крупной суммы денег. Как передает пресс-служба городского УМВД, женщине утром позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке несанкционированного списания средств с ее счета.

Аферист гарантировал сохранность денег, если она их переведет на некий «безопасной счет». Женщина пошла к ближайшему банкомату и отправила более 1 млн рублей на номера, которые ей продиктовали. Лишь после этого потерпевшая обратилась в банк, чтобы проверить информацию, и поняла, что ее обманули, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее в отношении экс-сотрудницы коммерческого банка в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве. По результатам проверки было установлено, что женщина, которая работала менеджером-кассиром, использовала служебное положение, чтобы обманным путем, злоупотребляя доверием, перевести 200 тыс. рублей с расчетного счета клиента банка на свой счет. Спустя какое-то время она перевела с того же счета еще 1,35 млн рублей.