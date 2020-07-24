Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 588 тыс.
Экономика
Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у четвертого банка за сутки
Общество
В Госдуме предложили вернуть графу «национальность» в паспорт

Жительница Волгограда перевела мошенникам более 1 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Тракторозаводского района Волгограда поверила телефонному мошеннику и лишилась крупной суммы денег. Как передает пресс-служба городского УМВД, женщине утром позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке несанкционированного списания средств с ее счета.

Аферист гарантировал сохранность денег, если она их переведет на некий «безопасной счет». Женщина пошла к ближайшему банкомату и отправила более 1 млн рублей на номера, которые ей продиктовали. Лишь после этого потерпевшая обратилась в банк, чтобы проверить информацию, и поняла, что ее обманули, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее в отношении экс-сотрудницы коммерческого банка в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве. По результатам проверки было установлено, что женщина, которая работала менеджером-кассиром, использовала служебное положение, чтобы обманным путем, злоупотребляя доверием, перевести 200 тыс. рублей с расчетного счета клиента банка на свой счет. Спустя какое-то время она перевела с того же счета еще 1,35 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020