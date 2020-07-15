Против похитившей у клиента 1,5 млн рублей сотрудницы банка возбудили дело

В отношении экс-сотрудницы коммерческого банка в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом в среду, 15 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратился представитель банка и сообщил о возможных противоправных действиях со стороны бывшей сотрудницы организации. По результатам проверки было установлено, что женщина, которая работала менеджером-кассиром, использовала служебное положение, чтобы обманным путем и злоупотребляя доверием перевести 200 тыс. рублей с расчетного счета клиента банка на свой счет.

Спустя какое-то время она перевела с того же счета еще 1,35 млн рублей. Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей. Денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным столичного главка, подозреваемой меру пресечения пока не избирали.

14 июля сообщалось, что мошенники обокрали москвича почти на 5,3 млн рублей, представившись сотрудниками отдела безопасности одного из российских банков.