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Более 30 российских моряков госпитализируют в Южной Корее с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В южнокорейском Пусане госпитализируют 32 российских моряков с судна «Петр Первый», у которых выявлен коронавирус. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщило генконсульство России.

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«У подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное. По свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее (результаты были отрицательными)», — цитирует заявление посольство РФ в республике на своей странице в Facebook.

Отмечается также, что источник распространения инфекции достоверно неизвестен. В то же время установлено, что за несколько дней до инцидента заболел один из участвовавших в ремонте судна корейских рабочих.

О том, что 32 российских моряка заразились коронавирусом, пока судно находилось на стоянке в Пусане, 24 июля сообщило агентство Yonhap. Всего на борту «Петра Первого» находятся 94 человека. По информации агентства, за последние два месяца власти Южной Кореи выявили на восьми судах, ходящих под российским флагом, 78 случаев инфицирования коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического бюро Worldometer, в Южной Корее зафиксировано 13 979 случаев коронавируса. Вылечились 12 817 человек, умерли — 298.

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