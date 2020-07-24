МИД Украины заявил о расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

Бортовые самописцы самолета Boeing 737, который был сбит в январе, удачно расшифрованы, хотя и получили внешние повреждения. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка — один из его этапов», — сказал Енин в эфире радио «Громадське».

В то же время, по его словам, сроки техрасследования невозможно предсказать заранее.

23 июля канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB) сообщило, что международные эксперты завершили предварительный анализ данных с бортовых самописцев украинского Boeing 737. Расшифровка данных велась в Париже с 21 июля. По словам главы TSB Кэти Фокс, до конца расследования еще далеко и «есть много вопросов».

Boeing 737 Международных авиалиний Украины рейса Тегеран–Киев потерпел крушение утром 8 января через несколько минут после вылета. Погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады.

Согласно расследованию Ирана, трагедия произошла из-за человеческого фактора и ошибки в настройке одного из комплексов ПВО, в результате чего после вылета украинского самолета из аэропорта по нему были выпущены две ракеты.