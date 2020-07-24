Завершен анализ «черных ящиков» сбитого в Иране украинского Boeing

Международные эксперты завершили предварительный анализ данных с бортовых самописцев украинского Boeing 737, сбитого в январе вблизи Тегерана, сообщили 23 июля в канадском Бюро по безопасности на транспорте (TSB).

Расшифровка данных велась в Париже с 21 июля.

«Загрузка и предварительный анализ данных были важной вехой в процессе того, что должно стать тщательным и транспарентным расследованием. Работа в Париже закончена», - сказала глава TSB Кэти Фокс.

При этом она отметила, что до конца расследования еще далеко и «есть много вопросов».

Ранее в четверг Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) также сообщило о завершении анализа данных с речевого самописца и регистратора полетных данных.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины рейса Тегеран–Киев потерпел крушение утром 8 января через несколько минут после вылета. Погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров, большинство из которых — граждане Ирана и Канады. Согласно расследованию Ирана, трагедия произошла из-за человеческого фактора и ошибки в настройке одного из комплексов ПВО. В результате после вылета украинского самолета из аэропорта по нему были выпущены две ракеты.