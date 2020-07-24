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Еще 462 пациента вылечились от коронавируса в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Еще 462 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу, 24 июля.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854», — отметила она.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для болеющих. Для этого нужно соответствовать ряду требований: возраст 18–55 лет, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, излечившиеся от инфекции, могут стать и социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

По последним данным, в России всего выявлено более 795 тыс. случаев COVID-19, умерло свыше 12 тыс. пациентов, выздоровели 580 330 человек. В стране проведено свыше 26,3 млн тестов на COVID-19, под наблюдением остаются 366 373 человека, пишет «Газета.ру».

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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