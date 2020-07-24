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Кемеровчанина оштрафовали за дебош на борту самолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пассажира самолета Москва–Кемерово, устроившего дебош на борту, оштрафовали на 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в пятницу, 24 июля.

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Отмечается, что инцидент произошел 23 июля. 24-летний житель Кемерово был пьян. Он решил, что потерял багаж, и начал искать его в салоне самолета, не реагируя на требования экипажа сесть на место. По прилете его задержала полиция.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении, материалы передали в мировой суд.

В мае якутские полицейские перед вылетом сняли с борта самолета Якутск–Санкт-Петербург двоих пассажиров, устроивших драку. Один из них был пьян и хулиганил, второй сделал ему замечание, а не получив реакции на свои слова, ударил.

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