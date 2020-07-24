Кемеровчанина оштрафовали за дебош на борту самолета
Пассажира самолета Москва–Кемерово, устроившего дебош на борту, оштрафовали на 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в пятницу, 24 июля.
Отмечается, что инцидент произошел 23 июля. 24-летний житель Кемерово был пьян. Он решил, что потерял багаж, и начал искать его в салоне самолета, не реагируя на требования экипажа сесть на место. По прилете его задержала полиция.
На нарушителя составили протокол об административном правонарушении, материалы передали в мировой суд.
В мае якутские полицейские перед вылетом сняли с борта самолета Якутск–Санкт-Петербург двоих пассажиров, устроивших драку. Один из них был пьян и хулиганил, второй сделал ему замечание, а не получив реакции на свои слова, ударил.