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Сенат одобрил бюджет Пентагона с санкциями на «Северный поток – 2»

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Сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на новый год, который начинается 1 октября. Минобороны США получит около $740,5 млрд. В частности, в документ вошли санкции против «Северного потока – 2». Предполагается, что уже существующие ограничения в отношении проекта по возведению трубопровода ужесточат. Рестрикции коснутся компаний, задействованных в строительстве. Санкции содержались и в проекте палаты представителей (его одобрили в среду). Обе версии бюджета (и палаты представителей, и сената) рассмотрит согласительная комиссия. Последний этап — документ поступает на подпись президенту.

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