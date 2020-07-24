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В РФ предложили ввести налог на роботов

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В России предлагают ввести «подоходный» налог на роботов, а собранные средства направлять в специально созданную структуру — Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Письмо есть у «Известий». Предполагается, что налоговые отчисления будут сопоставимы с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определенной профессии.

Роботов сегодня используют не только на заводах, ими также начинают заменять специалистов разных распространенных профессий. Среди них — экскурсоводы, продавцы и кассиры, охранники, банковские сотрудники, рекрутеры, аналитики и другие. В перспективе 10–15 лет около 20 млн россиян могут остаться без работы, пояснила «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Предложение поддерживают в Госдуме, Общественной палате и «Деловой России». Бизнесу становится все выгоднее и дешевле «принимать» на работу роботов, поскольку им не нужна заработная плата. Однако государство при этом теряет НДФЛ, взносы в страховые и пенсионные фонды, подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

В Минтруде отметили, что сегодня в стране уже ведется деятельность по переобучению безработных граждан.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Искусный интеллект: в России хотят ввести подоходный налог на роботов

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