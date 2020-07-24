Четверть россиян испытывают сложности с покупкой лекарств

Около 23% россиян сталкиваются с проблемами при приобретении медикаментов. Такие данные содержатся в исследовании, предоставленном «Известиям» ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко» и межотраслевым объединением «Фармпробег».

В исследовании «Качество и доступность лекарственных средств-2020» приняли участие 1157 пациентов из разных регионов.

Число пациентов, испытывающих сложности с приобретением медикаментов, за год снизилось почти вдвое — до 23% от общего количества респондентов. Тем не менее, основные причины недоступности лекарств прежние — нехватка денежных средств на покупку (58% в 2020-м против 55% в 2019-м) и отсутствие нужных препаратов (39% против 38%).

«Отношение к показателю качества лекарственных средств с точки зрения пациентов улучшилось незначительно», — говорится в исследовании.

34% респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с некачественными препаратами (в 2019-м — 38%).

Ситуация с обеспечением населения лекарствами постепенно улучшается, но многое еще можно сделать, считает член ученого совета НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко, бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова.

«Нужно решить вопрос с фармацевтическими субстанциями. Мы их в основном получаем из Китая и Индии. Следует разработать стратегическое планирование по препаратам. Кроме того, требуется улучшить взаимодействие врачей с аптеками — зачастую медики не знают ассортимент препаратов, которые есть в наличии», — заявила она «Известиям».

В Минздраве «Известиям» заявили, что создание федерального регистра льготников позволит проконтролировать лекарственное обеспечение населения.

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Лечебная тревога: четверть россиян заявили о проблемах с покупкой медикаментов