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Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.

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Средства Минтруд должен будет направить регионам. Принятие проекта позволит обеспечить софинансирование выплат всем нуждающимся семьям с детьми.

Ранее в России по предложению президента Владимира Путина была оказана помощь семьям с детьми на фоне распространения коронавируса.

С апреля по июнь выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка получили семьи с детьми до трех лет. Также семьям направили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал дополнительную выплату пособий в размере 10 тыс. рублей на несовершеннолетних до 16 лет.

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