Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Средства Минтруд должен будет направить регионам. Принятие проекта позволит обеспечить софинансирование выплат всем нуждающимся семьям с детьми.
Ранее в России по предложению президента Владимира Путина была оказана помощь семьям с детьми на фоне распространения коронавируса.
С апреля по июнь выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка получили семьи с детьми до трех лет. Также семьям направили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.
В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал дополнительную выплату пособий в размере 10 тыс. рублей на несовершеннолетних до 16 лет.