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В раде потребовали возбудить дело из-за лабораторий США на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовали от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело из-за действий американских бактериологических лабораторий в стране, сообщил парламентарий Ренат Кузьмин.

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На своей странице в Facebook депутат рассказал, что он и глава политсовета фракции Виктор Медведчук направили запрос главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, «повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями».

По словам Кузьмина, бактериологические лаборатории на Украине курировали экс-сенатор США Ричард Лугар, бывший президент Барак Обама, а также высшие должностные лица Украины, в том числе бывшая и.о главы минздрава Ульяна Супрун.

«Глава СБ Украины и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах, вопросах даже не национальной безопасности Украины. Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества», — подчеркнул депутат.

8 июня Кузьмин обвинил власти в сокрытии правды об американских лабораториях на Украине.

Он отметил, что на просьбу прояснить ситуацию минздрав заявил об отсутствии таких лабораторий, а посольство США сообщило, что лаборатории «работают над мирным изучением опасных вирусов».

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