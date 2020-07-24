Трамп вновь похвастался результатами теста на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп не перестает хвастаться результатами теста на когнитивные способности. Как сообщает ABC News в четверг, 23 июля, в этом месяце он сделал это минимум три раза.

В одном из своих интервью американский лидер подчеркивает, что прошел соответствующий тест меньше года назад, при этом согласно официальным данным, он сдавал его в 2018 году.

«Человек. Женщина. Мужчина. Камера. ТВ», — сказал он, вспоминая один из вопросов во время интервью.

При этом Трамп подчеркнул, что вопросы были не очень простыми, а зачастую и вовсе «жесткими».

В свою очередь издание отмечает, что тест, на который ссылается президент, не предназначен для оценки интеллекта, а служит для выявления таких когнитивных нарушений, как деменция или болезнь Альцгеймера.

Однако Трамп назвал себя «очень стабильным гением» и рекламировал свои результаты как проявление впечатляющей умственной силы.

«Я получил отличную оценку. И доктора и сказали: очень немногие могут это сделать», — подчеркнул глава США.

Ранее в четверг Трамп назвал российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообразительными людьми с острым умом.