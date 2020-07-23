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Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на 2021 год

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Фото: TASS/Zuma
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Сенат Соединенных Штатов в четверг, 23 июля, одобрил свой проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. В нем, в частности, предполагается финансирование «стратегической конкуренции с Россией».

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Согласно данным CNBС, документ поддержали 86 сенаторов, 14 высказались против.

Накануне палата представителей США единогласно одобрила свою версию бюджета. В ней, в частности, предполагается ужесточение санкций против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Новые ограничения затронут иностранные компании и лиц, способствующих реализации проектов.

Теперь нижняя и верхняя палаты американского конгресса должны согласовать свои версии, после чего документ будет направлен президенту Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что американский лидер намерен наложить вето на проект бюджета в нынешнем виде. В частности, он не согласен с переименованием военных баз, которые сейчас называются в честь конфедератов, а также с ограничением контроля президента за численностью американских войск в Афганистане, Корее и Африке.

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