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Российские «Прогрессы» затопят МКС по окончании работы станции

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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После того, как Международная космическая станция (МКС) выработает свой ресурс, российским грузовым кораблям «Прогресс» предстоит свести ее с орбиты и затопить в океане. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Эта миссия стоит за Россией, это наша зона ответственности», — указал Рогозин 23 июля в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам «Прогресс» — очень важный корабль, который корректирует орбиту и без которого МКС «жить не может».

МКС была выведена на орбиту в ноябре 1998 года, в 2000 году на станцию заселились первые космонавты. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. В ноябре стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года.

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