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Емельяненко пообещал нокаутировать Исмаилова в первом раунде

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен отправить в нокаут другого бойца — Магомеда Исмаилова — на предстоящем бою в Сочи. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в среду, 23 июля.

«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Встреча двух бойцов пройдет 24 июля в Сочи. Отмечается, что поединок планируют провести без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

8 июля стало известно, что Емельяненко принял вызов на бой от другого российского бойца Сергея Харитонова.

Единственный поединок между ними проводился в 2006 году, Харитонов был побежден техническим нокаутом.

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