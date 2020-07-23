Емельяненко пообещал нокаутировать Исмаилова в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен отправить в нокаут другого бойца — Магомеда Исмаилова — на предстоящем бою в Сочи. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в среду, 23 июля.

«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Встреча двух бойцов пройдет 24 июля в Сочи. Отмечается, что поединок планируют провести без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

8 июля стало известно, что Емельяненко принял вызов на бой от другого российского бойца Сергея Харитонова.

Единственный поединок между ними проводился в 2006 году, Харитонов был побежден техническим нокаутом.