Емельяненко принял вызов Харитонова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на обращение другого бойца, Сергея Харитонова, который призвал разрешить их спор на ринге. Видеообращение спортсмен в среду, 8 июля, разместил в Instagram.

«Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя», — сказал он.

Емельяненко пообещал обсудить с руководством лиги АСА-ММА организацию поединка.

«Готовься, Харитоша! Я заставлю тебя уважать себя», — добавил он.

Ранее в этот же день Харитонов опубликовал ролик, в котором призвал Емельяненко выйти на ринг.

«С Емельяненко мы уладим конфликт, мы его уладим в ринге. Думаю, будет красивое, жесткое противостояние», — сказал спортсмен в видеообращении.

В январе Харитонов с сарказмом высказался в адрес Емельяненко, назвав его клоуном. Он также отметил, что своим поведением боец «веселит народ».

Когда-то спортсмены были друзьями, тренировались в одной команде, но спустя годы стали непримиримыми врагами.

Единственный поединок между ними проводился в 2006 году, Харитонов был побежден техническим нокаутом.