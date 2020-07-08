Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минпросвещения изменит формат линеек 1 сентября в школах
Мир
Путин и Си Цзиньпин обсудили экономическое взаимодействие России и Китая
Авто
В ЦОДД признали желтую разметку на зебрах опасной
Общество
Советник президента России допустил открытие кинотеатров в Москве с 1 августа
Общество
Смерчи обрушились на побережья Черного и Азовского морей

Емельяненко принял вызов Харитонова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на обращение другого бойца, Сергея Харитонова, который призвал разрешить их спор на ринге. Видеообращение спортсмен в среду, 8 июля, разместил в Instagram.

«Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя», — сказал он.

Емельяненко пообещал обсудить с руководством лиги АСА-ММА организацию поединка.

«Готовься, Харитоша! Я заставлю тебя уважать себя»,добавил он.

Ранее в этот же день Харитонов опубликовал ролик, в котором призвал Емельяненко выйти на ринг.

«С Емельяненко мы уладим конфликт, мы его уладим в ринге. Думаю, будет красивое, жесткое противостояние», — сказал спортсмен в видеообращении.

В январе Харитонов с сарказмом высказался в адрес Емельяненко, назвав его клоуном. Он также отметил, что своим поведением боец «веселит народ».

Когда-то спортсмены были друзьями, тренировались в одной команде, но спустя годы стали непримиримыми врагами.

Единственный поединок между ними проводился в 2006 году, Харитонов был побежден техническим нокаутом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020