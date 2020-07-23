Школьников в Оленегорске будут обучать техническому моделированию

Центр внешкольной работы Оленегорска (Мурманская область) разработал три программы по техническому моделированию. С нового учебного года дети смогут попробовать себя в техническом моделировании, автомоделировании с помощью автоматизированного инструмента или с использованием станков.

Специальные классы под новые направления уже оборудованы за счет бюджетов разных уровней, общий вклад которых составил 422 тыс. рублей. Педагоги центра освоили новые навыки и получили необходимые знания по дисциплине, отмечает ИА «Би-порт». Школьники приступят к занятиям в сентябре. Ведется набор на участие в новых программах.

Напомним, в Удмуртии будет создано еще 28 агроклассов. Обучение начнется осенью. Дети будут работать над проектом своего сельхозпредприятия.