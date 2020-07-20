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Около 30 агроклассов для детей откроют в Удмуртии

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В Удмуртии будет создано еще 28 агроклассов, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Занятия стартуют 15–21 сентября. Школьники будут работать над проектом своего сельхозпредприятия.

В прошлом году четыре агрокласса появились в Ижевске, Сарапульском и Завьяловском районах, передает ИА «Сусанин». В предстоящем учебном году к ним присоединятся Алнашский, Балезинский, Воткинский, Глазовский, Игринский, Кизнерский, Киясовский, Малопургинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Юкаменский и Якшур-Бодьинский районы. Образовательный проект «Агрокласс» направлен на подготовку будущих кадров. Дети изучают биотехнологии, ветеринарию, тепличное производство и т.д.

Напомним, сельхозпроизводители Московской области могут принять участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап». Средства выделяют на развитие крестьянско-фермерских хозяйств и создание рабочих мест в сельской местности. Максимальный размер грантов «Агростартап» составляет 6 млн рублей.

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