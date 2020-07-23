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Началась погрузка ракеты «Ангара-А5» для транспортировки в Плесецк

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Специалисты приступили к погрузке эшелона с ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара-А5» для отправки ее на космодром Плесецк, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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23 июля в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» Рогозин подчеркнул, что в ближайшее время эшелон отправится на космодром и начнется подготовка пуска.

«То есть мы возобновляем уже до конца этого года взлетно-космические испытания тяжелой нашей ракеты «Ангара», которая придет на смену «Протону», — пояснил он.

Еще в мае Рогозин отмечал, что летные испытания «Ангара-А5» планируется возобновить осенью 2020 года.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» был успешно произведен в 2014 году с космодрома Плесецк. В 2019 году «Роскосмос» принял решение в дальнейшем запуски «Ангары» проводить с космодрома Восточный.

18 июля началась перевозка на космодром стартового стола для ракет-носителей класса «Ангара». Ожидается, что его установка станет завершающим этапом строительства второй очереди Восточного.

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