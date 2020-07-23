Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Продажи медицинских масок в России снизились в 2,5 раза
Экономика
Около 50 баров оказались под угрозой закрытия в Петербурге из-за нового закона
Общество
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Экономика
В России более 850 тыс. человек официально стали самозанятыми
Армия
Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами

Сверхлегкую ракету для запуска малых спутников создадут в России к 2024 году

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя будет реализовано к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС 23 июля.

Зазеркальные меры: НАТО подготовило ответ на российские ракеты
В Москве реакцию альянса считают необоснованной

«2024 год — летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса», — говорится в сообщении первого заместителя главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

Свою презентацию он представил на конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020.

В «Роскосмосе» рассказали, что на XII Международной онлайн-конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 эксперты компаний – операторов спутниковой связи и сервис провайдеров из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Лаоса, и Монголии обсудят вопросы спутниковой связи на разных орбитах в эпоху пост-COVID-19, развертывание сетей 5G и усиление частной инициативы в создании ракетно-космической техники.

Отмечается, что участники конференции отметили необходимость в создании перспективных российских систем спутниковой связи для предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе для решения задач президентской и правительственной связи, вещания, передачи данных для работы с беспилотными и роботизированными объектами, а также предоставление доступа в интернет на подвижных и стационарных объектах по всему миру, в том числе в Арктике и на Северном морском пути.

В июне руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко сообщал, что госкорпорация выступает за все частные инициативы в космической сфере «начиная от создания сверхлегких ракет до спутниковых платформ». Он отметил, что пусковые услуги на сверхлегких ракетах интересны, в том числе для будущей программы «Сфера».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020