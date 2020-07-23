Сверхлегкую ракету для запуска малых спутников создадут в России к 2024 году

Создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя будет реализовано к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС 23 июля.

«2024 год — летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса», — говорится в сообщении первого заместителя главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

Свою презентацию он представил на конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020.

В «Роскосмосе» рассказали, что на XII Международной онлайн-конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 эксперты компаний – операторов спутниковой связи и сервис провайдеров из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Лаоса, и Монголии обсудят вопросы спутниковой связи на разных орбитах в эпоху пост-COVID-19, развертывание сетей 5G и усиление частной инициативы в создании ракетно-космической техники.

Отмечается, что участники конференции отметили необходимость в создании перспективных российских систем спутниковой связи для предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе для решения задач президентской и правительственной связи, вещания, передачи данных для работы с беспилотными и роботизированными объектами, а также предоставление доступа в интернет на подвижных и стационарных объектах по всему миру, в том числе в Арктике и на Северном морском пути.

В июне руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко сообщал, что госкорпорация выступает за все частные инициативы в космической сфере «начиная от создания сверхлегких ракет до спутниковых платформ». Он отметил, что пусковые услуги на сверхлегких ракетах интересны, в том числе для будущей программы «Сфера».