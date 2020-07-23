«Газпром» перевел долю в Nord Stream AG на свою «дочку»

Головная компания ПАО «Газпром» перевела свою долю в Nord Stream AG, операторе газопровода «Северный поток», на дочернюю компанию ООО «Газпром международные проекты». Об этом сообщили журналистам в четверг, 23 июля, в пресс-службе материнской компании газового российского холдинга.

«Доля в Nord Stream AG передана в ООО «Газпром международные проекты» в рамках работы по повышению эффективности управления активами «Газпрома», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

«Газпром» владел 51% в операторе, теперь этот пакет имеет «Газпром международные проекты».

По данным «Интерфакса», «Газпром международные проекты» зарегистрирована в начале марта 2020 года. Ее генеральным директором стал Дмитрий Хандога, который в феврале был назначен главой департамента 512 «Газпрома», занимающегося внешнеэкономической деятельностью.

В качестве основного направления работы новой структуры значится «деятельность холдинговых компаний», а среди дополнительных — предоставление займов и прочих финансовых услуг, а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток» запустили в 2011 году. Две нити трубопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходят по дну Балтийского моря из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда.

С начала эксплуатации объем транспортировки на конец 2019 года достиг 322,5 млрд куб. м.

Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.