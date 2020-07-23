Депутат Мосгордумы оценил онлайн-каталоги в приютах для животных

Во время пандемии коронавируса в закрытых приютах стало особенно актуально использование онлайн-каталогов. Об этом в четверг, 23 июля, в беседе с сайтом aif.ru заявил глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

По его словам, благодаря этим каталогам удалось пристроить около 400 собак и кошек.

«Самое главное, что можно посмотреть фотографию, дистанционно познакомиться с питомцем, как некое такое портфолио, и выбрать того, кто приглянулся», — приводит слова депутата НСН.

Козлов признался, что аналогичным образом выбрал своего кота шесть лет назад, а потом познакомился с ним в приюте. Он рассказал, что желающий забрать животное должен пройти собеседование, поговорить и с руководством приюта, и с кураторами, которые непосредственно опекают конкретного животного. Только после этого животное отдают.

13 июля сообщалось, что в Москве с начала года из приютов для животных забрали около 1,4 тыс. питомцев — 979 собак и около 393 кошек. С апреля по июнь пристройство животных проводилось в рамках онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома.