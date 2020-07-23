Детсад под Архангельском проверят после переодеваний мальчиков в платья

Полицейские в Архангельской области проверят детский сад, где воспитатели в качестве наказания переодевали мальчиков в платья. Об этом в четверг, 23 июля, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Проверку начали после того, как в правоохранительные органы обратились родители одного из детей и рассказали, что воспитатели учреждения переодевали мальчиков в платья девочек.

Как утверждают родители, воспитатели придумали нестандартное наказание для непослушных детей — они отводили в другую комнату провинившихся, переодевали их в платье и в новом образе возвращали в группу, отмечает телеканал «Звезда». По информации родителей пострадавших детей, о происходящем знали несколько сотрудников и даже заведующая, пишет сайт kp.ru.

Как отметил источник агентства, этот случай произошел в детском саду еще в прошлом году, однако тогда родители не стали обращаться в полицию. Тогда в произошедшем разбиралась специальная комиссия, которая назначила воспитателям дисциплинарное наказание. Некоторое время назад в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения в детсаду, и родители обратились в полицию.

Проверку проводит также комитет по образованию, она находится на контроле прокуратуры.

21 июля сообщалось, что медсестру, ударившую малыша за сорванный цветок в специализированном доме ребенка «Теремок» в Твери, уволили. Следственным управлением СК России по Тверской области была организована проверка по факту нанесения побоев малолетнему ребенку.