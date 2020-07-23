Наконечник стрелы возрастом 12 тыс. лет нашли в Омске

В Саргатском районе Омска археологи ОмГУ обнаружили артефакт эпохи палеолита — наконечник стрелы. Там же ученые нашли кости животных и каменные отщепы.

Как сообщает пресс-служба ОмГУ, рабочая группа научно-исследовательской лаборатории археологических исследований и экспертиз ОмГУ им. Ф.М. Достоевского обнаружила артефакты на территории памятника эпохи позднего палеолита Черноозерье II. Раскопки стоянки длятся уже три года, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Археологи исследовали часть памятника около раскопа 1969 года. В слое, датируемом 10,5 тыс. лет до н.э, конца эпохи позднего палеолита, они нашли фрагмент нуклеуса, каменные отщепы и массивные кости животных. Но главной находкой стал фрагмент наконечника стрелы, который был поврежден при столкновении с твердым препятствием.

В вузе уверены, что найденные артефакты могут изменить представления о заселении Омской области древним человеком и образе его жизни. Известно, что охотники Черноозерья использовали развитые технологии — лук и стрелы, характерные для более поздних эпох.