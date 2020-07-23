Самая большая школа Брянска откроется 1 сентября

В Брянске в новом учебном году откроется самая большая школа города. В ней будут учиться 1225 детей, написал на своей странице в социальной сети губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, новая школа №71 находится на территории старого аэропорта. В здании обустроены просторные учебные классы, оборудован большой актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест, школьный музей, библиотека, два спортзала, зал хореографии и бассейн, пишет NASHBRYANSK.RU.

На территории школьного двора строители создали большую зону для занятий спортом. Также здесь построены футбольное, волейбольные и гандбольное поля, беговые дорожки и две воркаут-площадки.

Ранее сообщалось, что в Брянске 27 июля возобновят работу все детские сады города. Во всех дошкольных учреждениях откроются дежурные группы.