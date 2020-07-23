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Все детские сады Брянска возобновят работу 27 июля

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В Брянске 27 июля возобновят работу все детские сады города. Во всех дошкольных учреждениях откроются дежурные группы. Об этом 23 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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В детские сады примут детей, родители которых работают. Количество дежурных групп определят в соответствии с требованиями обеспечения групповой изоляции, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Для зачисления ребенка в дежурную группу родителям необходимо предоставить справку с места работы, в которой должен быть указан график работы, а также медсправку о здоровье ребенка.

По данным оперштаба на 23 июля, за прошедшие сутки в России выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов не было клинических проявлений болезни.

Ранее, 18 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали российские регионы с наименьшим суточным приростом заболевших COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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