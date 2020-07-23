Универсальную спортплощадку построили в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске (Самарская область) в рамках нацпроекта «Демография» построили новую универсальную спортплощадку. Она установлена между школами № 20 и № 5 на улице Бочарикова.

По словам местных жителей, ранее на месте площадки находилось футбольное поле. Сейчас его осовременили, производитель искусственного газона сертифицирован FIFA. Также здесь установлены хоккейные борта. Таким образом спортплощадку можно будет использовать круглогодично, пишет НИА «Самара».

Глава города Сергей Марков отметил, что место под новую площадку выбрано не случайно. Рядом расположены две школы, которым давно нужна спортплощадка. Также ее просили местные жители.

Рядом с площадкой в рамках соглашения с компанией-партнером администрация установила площадку воркаута с различными тренажерами. До конца лета в Новокуйбышевске планируется сделать баскетбольную площадку, а затем отремонтировать беговые дорожки.