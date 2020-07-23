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СК возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Красногорске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении неизвестного, который выстрелил в женщину с ребенком в Красногорске. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК России.

Неизвестный напал на двух женщин с ребенком 21 июля в лесополосе в поселке Нахабино в результате конфликта. Женщина сделала замечание мужчине, который выгуливал свою собаку без намордника. В ходе ссоры молодой человек произвел распыление из газового пистолета в сторону одной из женщин, за которой находился годовалый ребенок. В результате девочка получила химический ожог груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени. С полученными травмами ее госпитализировали.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, проводится допрос свидетелей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливается личность и местонахождение нападавшего. Глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Проверку по факту произошедшего начала и прокуратура, пишет RT.

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