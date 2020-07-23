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СК проверит данные об обстреле из пистолета женщины с ребенком под Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следователи проверят информацию о нападении мужчины с газовым пистолетом на женщину и ее годовалую дочь в подмосковном поселке Нахабино. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

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«Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что в поселке Нахабино Красногорского городского округа неизвестный мужчина в ходе конфликта с женщиной, гуляющей с годовалым ребенком, выстрелил из газового пистолета в сторону последней», — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента, как отмечается, девочка получила химические ожоги шеи и верхних конечностей и была госпитализирована в одно из местных медучреждений.

Устанавливаются личность нападавшего, все обстоятельства и причины случившегося.

Об инциденте ранее в этот же день сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, нападение было совершено вечером 21 июля на улице Чкалова в Нахабино, где гуляла женщина с маленькой дочкой. В какой-то момент у нее случился конфликт с неизвестным мужчиной, и он два раза выстрелил в их сторону из газового пистолета.

Помимо химического ожога около 20% тела девочка получила ожог глаз первой степени.

Телеканал со ссылкой на управление МВД по Московской области уточнил, что потерпевшая женщина является 29-летней уроженкой Ставропольского края.

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