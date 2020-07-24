Красивая история: что можно найти в янтаре

Янтарь — окаменевшая ископаемая смола, которую человек использовал с глубокой древности. На побережье Балтийского моря найдены центры по его добыче и обработке, относящиеся к эпохе неолита. Именно там, на территории Калининградской области, обнаружено крупнейшее на Земле месторождение янтаря— 90% всех мировых запасов. Как его добывают сейчас — в фотогалерее «Известий»