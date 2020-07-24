Красивая история: что можно найти в янтаре

Янтарь — окаменевшая ископаемая смола, которую человек использовал с глубокой древности. На побережье Балтийского моря найдены центры по его добыче и обработке, относящиеся к эпохе неолита. Именно там, на территории Калининградской области, обнаружено крупнейшее на Земле месторождение янтаря— 90% всех мировых запасов. Как его добывают сейчас — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
Промышленной добычей камня занимается Калининградский янтарный комбинат. Ежегодно он извлекает на поверхность около 300 т янтаря-сырца
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Фото: РИА Новости
Куски янтаря весом более килограмма приравниваются к драгоценным камням и не поступают в свободную продажу
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Фото: РИА Новости
Сейчас разработка месторождения ведется открытым карьерным способом
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Фото: РИА Новости
Специалисты комбината придумали особую технологию, которая позволяет сохранить природную структуру даже мелкого куска янтаря и сокращает отходы
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Фото: РИА Новости
С момента открытия человеком янтарь чаще всего использовался в качестве украшения и лекарственного средства. Мелкие зерна и некондиционный янтарь перерабатываются в кислоты, масло, канифоль для парфюмерной, фармацевтической и лакокрасочной промышленности
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Фото: РИА Новости
Основные признаки подлинности балтийского янтаря — включения волокон древесины, пыльцы, минералов, мелких животных
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Фото: РИА Новости
Довольно часто в янтаре встречаются засохшие цветы, хвоя, мелкие веточки, плоды, остатки листьев
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Фото: РИА Новости
Часто в окаменевшей смоле находят вымершие виды растений и животных. Из балтийского янтаря известно 434 вида жуков, иногда в нем встречаются и позвоночные — гекконы, ящерицы
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Фото: РИА Новости
На территории Янтарного есть музей, где представлена коллекция самых выдающихся находок и художественных изделий. На месторождении оборудована обзорная площадка, с нее можно понаблюдать за работами, ведущимися в карьере
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