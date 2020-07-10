Драгоценная жизнь: как найти свой алмаз

В Чемпаке, расположенной в индонезийской части острова Калимантан, добыча драгоценных камней ведется с XVIII века. Именно здесь в 1965 году был найден знаменитый «Трисакти» — розовый алмаз весом в 166 карат. Пока промышленная разработка месторождений в этом районе приостановлена, местные старатели продолжают каждый день искать свой счастливый камень. Как найти алмаз — в фотогалерее «Известий»