Драгоценная жизнь: как найти свой алмаз

В Чемпаке, расположенной в индонезийской части острова Калимантан, добыча драгоценных камней ведется с XVIII века. Именно здесь в 1965 году был найден знаменитый «Трисакти» — розовый алмаз весом в 166 карат. Пока промышленная разработка месторождений в этом районе приостановлена, местные старатели продолжают каждый день искать свой счастливый камень. Как найти алмаз — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Старатели точно знают, где надо копать. Если среди почвы начали попадаться татимаханы — большие изогнутые камни, — значит, рядом должны быть алмазы
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Шахты, которые роют рабочие, обычно имеют глубину 10–15 м. Их стены подпирают бревнами, чтобы предотвратить обрушения. Правда, строения эти очень ненадежны, за последние два десятилетия под оползнями погибли более 400 человек
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Затем в поисках камней начинают рыть горизонтальные туннели
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Работа может начинаться на рассвете и продолжаться до полуночи при свете бензиновых ламп
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Женщинам строго запрещено переступать через ямы, которые роют старатели, — алмазы здесь называют девственницами
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Желтые камни — самые дешевые и низкокачественные, черным приписывают мистическую силу. Самые дорогие алмазы — розовые и белые
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Инструменты, которые используют старатели, не меняются на протяжении веков — лопаты и корзины для извлечения на поверхность глины и песка, среди которых можно встретить драгоценный камень
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Мелкие камни попадаются среди песка почти каждый день, найти крупный — большая удача. За месяц не всегда можно заработать и $50
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Обрабатывают найденные камни в Мартапуре, которую называют «Алмазный город». На здешнем рынке есть несколько мастеров-огранщиков. Отсюда камни попадают к скупщикам и на международный рынок
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