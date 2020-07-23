Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Мир
Захвативший автобус с заложниками в Луцке арестован
Общество
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
Общество
Вылеченный в Челябинске львенок уедет в Танзанию
Общество
Минздрав заявил о штатном проведении выплат медикам

Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Баренцевом море прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО), которые провел экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск».

«Кинжальная» ватага: в Сибири появится полк с гиперзвуковыми ракетами
Аэродром базирования МиГ-31 с уникальными боеприпасами прикроют С-350 и «Панцири»

В рамках маневров отрабатывались действия ПВО при угрозе нанесения воздушного нападения потенциального противника.

«Практический эпизод учения выполнили расчеты зенитно-ракетных комплексов «Кинжал», которые осуществили ракетные пуски по имитируемой воздушной цели», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Северного флота в четверг, 23 июля.

Отмечается что «Североморск» примет участие в параде кораблей на рейде в Кольском заливе 26 июля, в День Военно-морского флота России. Также в ходе военно-спортивного праздника корабль продемонстрирует свои боевые возможности.

«Североморск» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также два противолодочных вертолета Ка-27, отмечает агентство.

Зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» создан для отражения массированного воздушного нападения, в том числе с помощью противорадиолокационных и низколетящих противокорабельных ракет, а также вертолетов и самолетов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020