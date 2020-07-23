Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»

В Баренцевом море прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО), которые провел экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск».

В рамках маневров отрабатывались действия ПВО при угрозе нанесения воздушного нападения потенциального противника.

«Практический эпизод учения выполнили расчеты зенитно-ракетных комплексов «Кинжал», которые осуществили ракетные пуски по имитируемой воздушной цели», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Северного флота в четверг, 23 июля.

Отмечается что «Североморск» примет участие в параде кораблей на рейде в Кольском заливе 26 июля, в День Военно-морского флота России. Также в ходе военно-спортивного праздника корабль продемонстрирует свои боевые возможности.

«Североморск» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также два противолодочных вертолета Ка-27, отмечает агентство.

Зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» создан для отражения массированного воздушного нападения, в том числе с помощью противорадиолокационных и низколетящих противокорабельных ракет, а также вертолетов и самолетов.