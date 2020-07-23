КС не признал мошенничеством необоснованное обращение за налоговым вычетом

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, которого признали мошенником из-за необоснованного обращения за налоговым вычетом. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте КС 23 июля.

Рассмотрение дела началось после жалобы Михаила Литвинова. Он, будучи участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, приобрел квартиру за счет выделенных бюджетных средств и после этого обратился за налоговым вычетом почти в 259 тыс. рублей, однако права на это не имел.

«По мнению М.А.Литвинова, часть третья статьи 159 УК Российской Федерации противоречит статьям 18 и 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку позволяет привлекать налогоплательщика к уголовной ответственности без опровержения презумпции добросовестности его действий и без установления признаков совершения им обмана», — говорится в постановлении КС.

В суде разъяснили, что неоднократные обращения гражданина за налоговым вычетом не могут расцениваться в качестве правонарушения, так как человек может заблуждаться. В итоге дело заявителя было направлено на пересмотр.

«Таким образом, часть третья статьи 159 УК Российской Федерации не предполагает возложения уголовной ответственности <…>, в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет, если он представил в налоговый орган предусмотренные законодательством документы, не содержащие признаков подделки или подлога», — отмечается в заключении.

В начале июля член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратился к правительству с предложением удвоить суммы, с которых можно получить налоговый вычет при покупке недвижимости.