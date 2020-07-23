Прямой эфир

Дроздов в костюме Gucci рассказал о лекарственных растениях

0
Фото: vogue.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доктор биологических наук, бывший ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов поучаствовал в проекте российской версии журнала Vogue, посвященном коллекции Off the grid модного дома Gucci.

В видеоролике, опубликованном на сайте издания, 83-летний Дроздов, одетый в вещи из коллекции, рассказывает о свойствах лекарственных растений. В это время на заднем плане другой герой ролика, шоумен Александр Гудков, поливает цветы в других нарядах из той же капсулы.

Пользователям понравилось видео, многие просили сделать вторую серию гида по растениям или сделать выступления Дроздова постоянной рубрикой, передает телеканал «360».

Коллекция Off the grid разработана из органических, переработанных и полученных из биосырья материалов. В нее входит как одежда, так и аксессуары.

В декабре Дроздов поучаствовал в проекте «Активное долголетие» и вместе с другими пожилыми людьми вязал детские варежки. Связанные рукавицы направили в детские дома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020