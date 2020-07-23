Дроздов в костюме Gucci рассказал о лекарственных растениях

Доктор биологических наук, бывший ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов поучаствовал в проекте российской версии журнала Vogue, посвященном коллекции Off the grid модного дома Gucci.

В видеоролике, опубликованном на сайте издания, 83-летний Дроздов, одетый в вещи из коллекции, рассказывает о свойствах лекарственных растений. В это время на заднем плане другой герой ролика, шоумен Александр Гудков, поливает цветы в других нарядах из той же капсулы.

Пользователям понравилось видео, многие просили сделать вторую серию гида по растениям или сделать выступления Дроздова постоянной рубрикой, передает телеканал «360».

Коллекция Off the grid разработана из органических, переработанных и полученных из биосырья материалов. В нее входит как одежда, так и аксессуары.

В декабре Дроздов поучаствовал в проекте «Активное долголетие» и вместе с другими пожилыми людьми вязал детские варежки. Связанные рукавицы направили в детские дома.