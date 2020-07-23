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Стало известно о состоянии пострадавшей при падении крана в Москве

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В результате падения подъемного крана на стройплощадке в центре Москвы серьезно пострадала молодая женщина-крановщица. Медики диагностировали у нее ушиб грудной клетки, закрытую травму живота и закрытый перелом таза. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, 22-летняя пострадавшая является гражданкой другой страны. В настоящее время она в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Подъемный кран рухнул на стройплощадке в Москве 23 июля. В момент происшествия в кабине крана находилась крановщица. На место ЧП прибыли экстренные службы, скорая помощь. Во время госпитализации пострадавшая находилась в сознании.

По информации телеканала, ранее на месте стройки находился детский сад, но некоторое время назад его снесли и собирались строить на этом месте офисное здание.

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