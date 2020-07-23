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Мужчина пострадал при падении крана на стройке в центре Москвы

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Фото: соцсети
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Подъемный кран упал на стройплощадке в центре Москвы, один человек пострадал. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее в тот же день на стройке в районе дома 32 на Комсомольском проспекте. По имеющимся данным пострадал один человек, пишет НСН. Его госпитализировали. По информации сайта kp.ru, стрела крана при падении переломала множество деревьев и нависла над тротуаром.

В экстренных службах города сообщили, что пострадавший является крановщиком. Ростехнадзор устанавливает обстоятельства ЧП.

В конце июня в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран. В результате обоих инцидентов жертв и пострадавших не было.

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