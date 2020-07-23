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Экс-солистка «ВИА Гры» сообщила о предстоящем замужестве

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Бывшая солистка группы «ВИА Гра», многодетная мать Анна Седокова написала на своей странице в Instagram в четверг, 23 июля, что в третий раз выходит замуж.

Исполнительница приняла предложение руки и сердца от 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. «Я сказала тебе «да». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей вселенной», — написала она.

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Седокова отметила, что Тимма изменил ее жизнь, показав, «что значит настоящая любовь».

Певица пообещала стать лучшей женой, лучшим другом и партнером для своего избранника, а также лучшей мамой для их детей.

«Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты — моя вечность», — отметила она.

По данным телеканала РЕН ТВ, Седоковой 37 лет, она была замужем два раза. С 2004 по 2006 год она состояла в браке с белорусским футболистом Валентином Берковичем. В 2004 году у них родилась дочь Алина.

В 2011–2013 годах певица вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского, которому в 2011 году родила дочь Монику.

В 2017 году исполнительница родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, с которым в итоге рассталась. В 2019 году стало известно о ее новом романе с Тиммой.

В конце января СМИ сообщили, что народный артист России Владимир Кузьмин тайно обвенчался со своей экс-супругой Екатериной Трофимовой. О венчании также сообщила и сама Трофимова, отметив, что новую свадьбу они могут сыграть уже в 2020 году.

Пара рассталась в 2018 году, прожив в браке 17 лет. О ее воссоединении стало известно в ноябре 2019 года.

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