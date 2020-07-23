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Раненный на границе с Азербайджаном армянский военный умер

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Фото: ТАСС/Багдасарян Ваграм
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Военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Мурадян, раненный в конфликте на армяно-азербайджанской границе, скончался в военном госпитале. Об этом 22 июля сообщила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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«Несмотря на усилия врачей военного госпиталя, с сожалением должна сообщить, что жизнь Артура Мурадяна спасти не удалось», — написала она.

Таким образом, количество погибших военнослужащих со стороны Армении достигло пяти. В Баку сообщали о 12 погибших.

Как заявил официальный представитель генсекретаря ООН Дюжаррик на брифинге 20 июля, полномасштабное военное столкновение между Арменией и Азербайджаном станет катастрофой. Он отмечал, что генсек ООН призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля, когда в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

16 июля азербайджанские военные обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе оставалась спокойной.

Отношения между Баку и Ереваном остаются напряженными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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